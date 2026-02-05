В Купянске продолжаются бои в центре города: оккупанты смещают силы за Оскол

Купянск

Реклама

Ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города идет зачистка отдельных участков, где, по имеющейся информации, находятся окруженные российские военные.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в соцсетях.

По его данным, на отдельных направлениях украинские силы преуспевают. В то же время противник продолжает попытки штурмов в районах к северу от Радковки и Голубовки, а также вблизи Купянска-Узлового и Ковшаровки. Часть таких атак удалось отразить.

Реклама

Обозреватель также отмечает, что российские войска сосредотачивают основные силы на левом берегу реки Оскол, что может свидетельствовать об изменении тактики в этом направлении.

Официальных комментариев Генерального штаба ВСУ по поводу этой информации пока нет.

Что известно о ситуации вокруг Купянска

На днях аналитики проекта DeepState сообщили, что поселок Купянск-Узловой полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Несмотря на это, российские войска пытаются проникать в населенный пункт малыми группами. В то же время, заявления российского командования о якобы захвате города аналитики называют ложными.

Кроме того, по данным движения "Атеш", под Купянском в ловушке оказались подразделения 122-го полка ВС РФ . Отмечается, что их командование преждевременно отчиталось о "взятии позиций" в городе. Поэтому российская артиллерия не может поддерживать своих штурмовиков, ведь по документам они уже находятся в тылу.

Реклама

В то же время, на севере Харьковщины ситуация остается напряженной. Военный Станислав Бунятов сообщил, что в Волчанске ожидаются тяжелые бои – российские войска подтягивают резервы . Особенно сложной остается борьба за прибрежную зону Северского Донца и логистические маршруты в этом районе.