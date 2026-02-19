В Купянске российские штурмовики сдались в плен по телефону

Украинский военный выводит россиян в плен / © скриншот с видео

Группа российских оккупантов, которые находятся в окружении в городе Купянске на Харьковщине, сдалась в плен ВСУ, воспользовавшись чат-ботом «Хочу жить».

Об этом сообщили в бригаде НГУ «Хартія», опубликовав видео этой операции.

В целом трое российских штурмовиков, которые инфильтрировались в город во время попытки его захвата, вышли на контакт с ВСУ и передали свои координаты украинским военным. Начальник разведки батальонной тактической группы «Хартії» обеспечил их выход из города.

Как оказалось, россияне не дождались от своего командования ни обеспечения, ни поддержки и решились воспользоваться телефоном, чтобы договориться о добровольном выходе в плен.

Один из пленных рассказал, что находился в Купянске почти полгода, пробравшись в город по газовой трубе. По его словам, он прополз примерно 13 километров.

Он также отметил, что среди оккупантов, которые заблокированы в Купянске, многие хотели бы сдаться в плен, но они напуганы рассказами командиров о том, что украинские военные якобы издеваются над пленными — отрезают им уши и половые органы.

Но настоящая опасность для россиян, которые сдаются в плен, как оказалось, заключалась в другом. Когда украинские военные с помощью телефона руководили их выходом из города, российские минометчики и операторы дронов начали бить по своим. Однако им посчастливилось добраться до леса, где украинские военные посадили их на квадроциклы, а затем перевозили на автомобилях.

Напомним, ранее в Часов Яре Донецкой области украинским бойцам удалось взять в плен российскую штурмовую группу, которая просочилась в город.