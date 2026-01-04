В Купянске завершают зачистку: Трегубов сказал, сколько россиян остается в окружении

Купянск

В Купянске подходит к концу операция по зачистке города от российских военных, которая началась осенью. По приблизительным оценкам Сил обороны, в городе остается менее 100 окупантов. Они находятся в полном окружении и испытывают серьезные проблемы со снабжением, в том числе и с воздуха.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии «Общественному Харькову».

Что происходит в Купянске

По его словам, ситуация в Купянске сейчас положительная для украинских военных. По данным радиоперехватов, в городе фиксируют около 30 позывных российских военных, однако одной рацией могут пользоваться два-три человека, поэтому реальная численность противника несколько больше.

«Там остаются отдельные воины противника, но они находятся в полном окружении. У них уже есть большие проблемы даже с получением снабжения «воздушным мостом», потому что мы просто видим, куда оно все падает. Я бы сказал, что это завершающая фаза очистки города», — отметил Трегубов.

Он добавил, что даже некоторые российские медиа вынуждены признавать реальное положение дел в Купянске.

Российские военные, еще остающиеся в городе, в основном скрываются в подвалах в центральной и северо-западной частях Купянска.

«Точно уже меньше сотни. Сотня была недавно, но они там несколько на день "заканчиваются". Я думаю, что они, вероятнее всего, в какой-то момент просто массово сдадутся, потому что для них уже совершенно очевидно, что перспектив там нет и что их оттуда не вытянут», — подчеркнул спикер.

В то же время, по словам Трегубова, российское высшее командование поставило задачу захватить Купянск до февраля 2026 года, несмотря на реальную ситуацию на месте.

«То есть взять тот самый город, который они, казалось бы, уже взяли. Причем эту задачу ставит тот же человек по фамилии Кузовлев, который уже однажды получал за это звезду Героя России. Наверное, хочет еще одну — может быть, посмертно», — иронически заметил Трегубов.

Он отметил, что российские войска подтягивают силы севернее Купянска, пытаясь повторно инфильтрироваться в город, однако эти попытки остаются безуспешными.

«Если брать их попытки зайти или инфильтрироваться в город с севера, то там совершенно безуспешно. Сейчас пытаются, но не складывается», — объяснил спикер.

Более активные боевые действия, по его словам, россияне ведут на левом берегу реки Оскил, где пытаются уменьшить или уничтожить украинский плацдарм.

«Там они активно лезут, пытаются уничтожить наш плацдарм, но тоже пока безуспешно. Там им несколько проще прилагать усилия, чем под Купянском», — уточнил Трегубов.

В то же время в последние дни фиксируется уменьшение интенсивности боевых столкновений, что, по оценке спикера, может быть связано с перегруппировкой российских сил.

«Последние несколько дней у них больше идет перегруппировка, чем активные действия. Возможно, повлияли новогодние праздники, но боеприкосновений стало меньше, соответственно и потери несколько ниже. В то же время, мы видим, что они готовятся и очень скоро могут снова активизироваться», — сообщил он.

Кроме того, в последние дни российская армия усилила удары по Купянску, преимущественно применяя авиабомбы ФАБ.

«Лучший способ противодействовать ФАБам – уничтожить сам самолет, желательно еще на аэродроме. Но сейчас их запускают издалека, и наши самолеты не могут работать непосредственно над линией столкновения по очевидным причинам», – объяснил Трегубов.

По его словам, несмотря на большую мощность, эти боеприпасы не столь эффективны, как рассчитывают российские военные.

«Они достаточно косые, хотя очень мощные. Все постройки они точно не разрушат. Это не такой крошечный город, чтобы его можно было свести на нет обстрелами через несколько дней или даже недель», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что даже значительно меньший Волчанск российские войска разрушали почти два года, так что масштабы Купянска не позволяют уничтожить город исключительно авиаударами.

Ранее Трегубов сообщал, что фиксируется опрокидывание вражеских войск на Купянское направление. Это делается как по менее активным направлениям, так и с территории России.

«Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Обойти тот же Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию до того же Лимана», — отметил спикер Группировки объединенных сил.