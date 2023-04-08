В Купянском районе Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа

В нескольких общинах она продлится с 20:00 до 06:00.

В Купянском районе Харьковской области с субботы, 8 апреля, изменили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил "Общественному" и.о. начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Комендантский час продлится с 20:00 до 06:00 в таких общинах: Ольхуватской, Дворичанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской.

В Великобурлукской и Шевченковской общинах она остается без изменений: с 22:00 до 06:00.

К слову, в большей части Харьковской области и в Харькове комендантский час действует с 23:00 до 05:00. Впрочем, в ОВА не исключают, что могут просмотреть ее длительность в зависимости от погодных условий и военной ситуации.

Напомним, в Киеве комендантский час в ночь на Пасху, 16 апреля, продлится как всегда: с 00:00 до 05:00. После завершения комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

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