В Курахово и громаде после атак россиян решили возобновить работу рынков

Со вторника, 20 декабря, в Курахово, а также в Горняке и поселке Кураховка возобновляют работу рынки, торговые точки и отделения "Новой почты".

Об этом сообщил руководитель Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

В распоряжении МВА речь идет о возобновлении работы: КП "Городской рыночный комплекс "Потребитель", ООО "Заря-2", ООО "Классик-Трейд", предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории от пр.Запорожского, 1-Б до ул. Пушкина и торговые точки в поселке Горняк.

"В случае возобновления артиллерийских обстрелов по Кураховому и работы сигнала воздушной тревоги, указанным субъектам хозяйствования принять необходимые меры безопасности и ограничить количество посетителей", — отмечают в документе.

Также речь идет об изменении работы графика первого отделения "Новой почты" в Горняке. Оно будет работать с понедельника по пятницу — с 09:00 до 18:00; в субботу – с 09:00 до 17:00, а в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

К слову, в Кураховской громаде запретили работу рынков и всех точек уличной торговли из-за обстрелов россиян.

Обстрелы Курахового и громады

В среду 7 декабря армия агрессора РФ обстреляла Курахово из ствольной артиллерии. Оккупанты ударили по автостанции, заправке, жилым домам и рынку. В результате удара по погибли десять человек. Также много раненых.

В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты снова обстреляли Курахово из РСЗО "Ураган".

Утром 12 ноября российские захватчики ударили из РСЗО "Ураган" по городу Горняк в районе продовольственного рынка. Восемь человек получили ранения.

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