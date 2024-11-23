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В Курахово враг движется двумя основными путями – военный обозреватель

В Курахово враг движется двумя основными путями – военный обозреватель

С Дального враг держит курс также на север, в сторону Южного Курахового микрорайона / Фото: из соцсетей

Ход боев за город может измениться

В восточной части Курахового враг движется двумя основными путями – железной дорогой и Запорожским проспектом в сторону балки Долгой.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам:

  • Пока именно по ней проходит актуальная ЛБО, вдоль ул. Франко.
  • Но с Дального враг держит курс также на север, в сторону Южного Курахового микрорайона.
  • В случае успеха это может существенно изменить ход боев за город.
  • Пока туда уже забегают ДРГ врага.

"Также держим в голове еще 2 фактора – потенциальные отходы из района Старых Тернов и Константинопольского. Такое течение событий вообще заставит отойти наших воинов из города" – заявил военный обозреватель.

Напомним, что ранее сообщалось, что Курахово оцеплено уже на 70%: военный эксперт ответил, что может изменить ситуацию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ВОЙНЫ! Времен Яр и Курахово: что происходит прямо сейчас?

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