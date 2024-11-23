В Курахово враг движется двумя основными путями – военный обозреватель

Ход боев за город может измениться

В восточной части Курахового враг движется двумя основными путями – железной дорогой и Запорожским проспектом в сторону балки Долгой.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам:

Пока именно по ней проходит актуальная ЛБО, вдоль ул. Франко.

Но с Дального враг держит курс также на север, в сторону Южного Курахового микрорайона.

В случае успеха это может существенно изменить ход боев за город.

Пока туда уже забегают ДРГ врага.

"Также держим в голове еще 2 фактора – потенциальные отходы из района Старых Тернов и Константинопольского. Такое течение событий вообще заставит отойти наших воинов из города" – заявил военный обозреватель.

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Напомним, что ранее сообщалось, что Курахово оцеплено уже на 70%: военный эксперт ответил, что может изменить ситуацию.

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