В Курахово враг движется двумя основными путями – военный обозреватель

Ход боев за город может измениться
В восточной части Курахового враг движется двумя основными путями – железной дорогой и Запорожским проспектом в сторону балки Долгой.
Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
По его словам:
- Пока именно по ней проходит актуальная ЛБО, вдоль ул. Франко.
- Но с Дального враг держит курс также на север, в сторону Южного Курахового микрорайона.
- В случае успеха это может существенно изменить ход боев за город.
- Пока туда уже забегают ДРГ врага.
"Также держим в голове еще 2 фактора – потенциальные отходы из района Старых Тернов и Константинопольского. Такое течение событий вообще заставит отойти наших воинов из города" – заявил военный обозреватель.
Напомним, что ранее сообщалось, что Курахово оцеплено уже на 70%: военный эксперт ответил, что может изменить ситуацию.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ВОЙНЫ! Времен Яр и Курахово: что происходит прямо сейчас?
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