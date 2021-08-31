В курортном Бердянске 7-летнего мальчика на матрасе унесло в открытое море

В курортном Бердянске 7-летнего мальчика на матрасе унесло в открытое море

Взрослые не увидели, как ребенок начал отплывать от берега.

В Бердянске Запорожской области в районе Бердянской косы сегодня едва не произошла трагедия. 7-летнего мальчика унесло на матрасе в открытое море.

Об этом сообщает pro.berdiansk.biz.

Инцидент произошел сегодня, 31 августа вблизи базы отдыха "Посейдон". По предварительной информации, взрослые не заметили, как ребенка начало относить в море.

Когда мальчик отплыл на далекую дистанцию от берега, его родители бежали около километра пока не увидели спасателей. Родители обратились за помощью к прокатчикам водных мотоциклов, которые также работают спасателями на пляже.

Мальчик находился примерно в 700 метрах от берега. Спасатели на водном мотоцикле забрали ребенка и доставили ее на сушу.

Медицинская помощь 7-летнему путешественнику не понадобилась.

Напомним, что в курортном поселке Кирилловка Запорожской области двух отдыхающих на надувном матрасе унесло в открытое море.

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