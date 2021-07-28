В курортном селе Геническа Горка люди сидят без света из-за ДТП

В курортном селе Геническа Горка люди сидят без света из-за ДТП

Водитель иномарки столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.

В курортном с. Геническа Горка, по ул. Азовская, произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого было повреждено электрическую опору.

Об этом сообщает Генический городской совет.

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.

В результате ДТП жители села остались без энергоснабжения. На месте происшествия уже работает аварийно-ремонтная бригада.

Ранее сообщалось, что туристы жаловались на отсутствие энергоснабжения в курортном Геническе.

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