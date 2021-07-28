В курортном селе Геническа Горка люди сидят без света из-за ДТП

Водитель иномарки столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.
В курортном с. Геническа Горка, по ул. Азовская, произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого было повреждено электрическую опору.
Об этом сообщает Генический городской совет.
Водитель автомобиля Audi не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с бетонной опорой линии электропередач.
В результате ДТП жители села остались без энергоснабжения. На месте происшествия уже работает аварийно-ремонтная бригада.
Ранее сообщалось, что туристы жаловались на отсутствие энергоснабжения в курортном Геническе.