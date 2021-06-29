В курортном Скадовске лошадь перекрасили в зебру ради заработка (видео)

В курортном Скадовске лошадь перекрасили в зебру ради заработка (видео)

Животное вывели на пляж и заставили работать в жару.

В Скадовске (Херсонская область) предприниматели решили заработать на лошади в сильную жару. Бедное животное не просто заставляли катать отдыхающих на пляже, но его еще и перекрасили в зебру.

Об этом сообщает Telegram-канал.

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Насильственное "преобразование" животного вызвало в соцсетях возмущение.

Пользователи Сети предложили владельцам животного катать отдыхающих "на своих горбах" и назвали происходящее ужасом.

"Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", — прокомментировал ситуацию Scarecrowragdoll.

Некоторые усомнились, что на фото ненастоящая зебра, но все выразили единое мнение о том, что животное испытывает муки и ситуация недопустима.

Напомним, что в Хмельницкой области местного милиционера обвиняют в издевательстве над животными. В полиции заявили о проведении служебной проверки.

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