В курортном Скадовске лошадь перекрасили в зебру ради заработка (видео)

Животное вывели на пляж и заставили работать в жару.
В Скадовске (Херсонская область) предприниматели решили заработать на лошади в сильную жару. Бедное животное не просто заставляли катать отдыхающих на пляже, но его еще и перекрасили в зебру.
Об этом сообщает Telegram-канал.
Насильственное "преобразование" животного вызвало в соцсетях возмущение.
Пользователи Сети предложили владельцам животного катать отдыхающих "на своих горбах" и назвали происходящее ужасом.
"Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", — прокомментировал ситуацию Scarecrowragdoll.
Некоторые усомнились, что на фото ненастоящая зебра, но все выразили единое мнение о том, что животное испытывает муки и ситуация недопустима.
Напомним, что в Хмельницкой области местного милиционера обвиняют в издевательстве над животными. В полиции заявили о проведении служебной проверки.