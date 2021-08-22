В курортной Кирилловке двух отдыхающих унесло в открытое море на надувном матрасе

В курортной Кирилловке двух отдыхающих унесло в открытое море на надувном матрасе

Туристы заплыли на 1,5 км от берега.

В субботу, 21 августа, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области двух отдыхающих на надувном матрасе унесло в открытое море. Спасатели получили сообщение об инциденте в 13:30.

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Как рассказали в ГСЧС области, туристы из Харькова — 29-летняя женщина и 31-летний мужчина возле одной из баз отдыха на надувном матрасе заплыли на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно.

На спасение прибыли чрезвычайники, которые добрались до отдыхающих и доставили их на берег.

От медицинской помощи спасенные харьковчане отказались.

Напомним, похожий случай произошел в Бердянске. Там 23-летнего парня и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновом матрасе в открытое море.

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