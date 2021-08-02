В курортной Кирилловке гидроскутер влетел в "банан": есть пострадавшие

В курортной Кирилловке гидроскутер влетел в "банан": есть пострадавшие

Гидросткутерист не справился с управлением и столкнулся с "бананом" с отдыхающими.

В поселке Кирилловка Запорожской области во время отдыха на воде произошел несчастный случай. Гидроскутер на скорости влетел в надувной "банан" с отдыхающими.

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Об этом сообщает областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В поселке Кирилловка произошло столкновение гидроскутера и надувного баллона "банан". В результате пострадали четыре человека, поэтому на место происшествия вызвали медиков скорой.

"На месте происшествия работали 2 фельдшерские бригады ЭМП. В целом медицинская помощь была оказана 4 лицам: мужчинам 30 и 41 лет, женщине 43 лет и мальчику 9 лет. Двое были госпитализированы в больницу: мужчина 30 лет с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и женщина 43 лет с закрытой травмой правого бедра", — сообщили в Центре.

Напомним, что в Чернигове моторная лодка налетела на мужчину, который плавал в реке, и даже не остановился. Правая рука 40-летнего пострадавшего будто прошла через мясорубку, но мужчине все же удалось самостоятельно выбраться на берег.

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