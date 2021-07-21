В курортной Кирилловке начали устанавливать ограждающие сетки от медуз (видео)

Базы отдыха стали решать проблему с медузами.
В курортной Кирилловке в Запорожской области владельцы баз начали бороться с нашествием медуз, которое отпугивает отдыхающих. Они начали устанавливать ограждающие сетки.
Об этом сообщают в Сети.
Из-за нашествия медуз туристы не хотят отдыхать в Кирилловке, из-за чего владельцы баз стали решать проблему. На некоторых базах начали устанавливать барьерные сетки от медуз.
На опубликованном видео, которое туристы сняли на пляже одной из баз отдыха на косе Пересыпь в Кирилловке, видно, сколько медуз набилось в сетку. Впрочем, отдыхающим они больше не мешают.
Напомним, что в курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.