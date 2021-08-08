В курортной Кирилловке после мощного ливня затопило дома и дворы (фото)

В курортной Кирилловке после мощного ливня затопило дома и дворы (фото)

Местным жителям помогали спасатели.

Регионы Украины последние дни страдают от непогоды . Так, накануне, 7 августа, мощная буря накрыла Кирилловку Запорожской области и наделала много беды.

Об этом сообщает ГСЧС области.

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Отмечается, что в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий, в пгт Кирилловка был сильный дождь и шквальный ветер до 20 м/с.

В результате непогоды затопило три частных дома на ул. Приморский бульвар. Вода была не только во дворах, но и в доме.

Помощь местным жителям оказывали спасатели. Они откачали мотопомпой около 600 куб.м воды.

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области бушевал ураган. Он разбил крыши зданий и валил деревья.

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