В курортной Кирилловке после мощного ливня затопило дома и дворы (фото)

Местным жителям помогали спасатели.
Регионы Украины последние дни страдают от непогоды . Так, накануне, 7 августа, мощная буря накрыла Кирилловку Запорожской области и наделала много беды.
Об этом сообщает ГСЧС области.
Отмечается, что в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий, в пгт Кирилловка был сильный дождь и шквальный ветер до 20 м/с.
В результате непогоды затопило три частных дома на ул. Приморский бульвар. Вода была не только во дворах, но и в доме.
Помощь местным жителям оказывали спасатели. Они откачали мотопомпой около 600 куб.м воды.
Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области бушевал ураган. Он разбил крыши зданий и валил деревья.