В курортной Кирилловке ссора в кафе закончилась для работника заведения реанимацией

Посетитель несколько раз ударил ножом работника кафе.

В Кирилловке Запорожской области работник кафе получил несколько ударов ножом. Его госпитализировали в реанимацию Акимовской больницы.

Также читайте Едва не убил за внешний вид: в Одессе мужчина семь раз ударил ножом прохожего

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Событие произошло 15 июня около полуночи в Кирилловке. В полицию поступило сообщение от медиков Акимовской больницы, что к ним доставили мужчину с ножевыми ранениями.

Правоохранители установили, что 27-летний пострадавший, житель Днепра — работник одного из кафе поселка. У него с одним из клиентов возникла внезапная ссора, во время которой посетитель нанес ему несколько колото-резаных ран в область спины и брюшной полости. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении больницы.

Правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Им оказался 32-летний житель города Запорожье. Сейчас фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"С места преступления изъяты вещественные доказательства. 16 июня следователем отдела полиции № 1 Мелитопольского РУП фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Продолжается досудебное расследование", — сообщили в полиции.

Напомним, что селе Городище Полтавской области соседи обнаружили тело мужчины. Также было найдено повешенным еще одного местного жителя.

Новости Украины: как правоохранителям удалось спасти заложницу в ее квартире от вора с ножом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку