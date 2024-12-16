Армия РФ по-прежнему не считает человеческую жизнь самой высокой ценностью.

Россияне бросают в бой военных КНДР в Курщине без бронетехники. У них значительные потери.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Тактика действий следующая: кндровцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно", – пояснил он.

Российские военкоры пытаются избегать новостей о неудачах военных КНДР, рассказывать об их "удачных действиях" и скрывая потери.

В ГУР МО также сообщили, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными. Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести. Из-за значительных потерь штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в том числе из 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине.

Как отметили ранее в СНБО, за последние два дня российская армия потеряла сотни солдат, пытаясь выбить бойцов Сил обороны Украины с занятых позиций в Курской области РФ. Значительную часть погибших составляют северокорейские солдаты.

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