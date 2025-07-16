В квартире погибшего летчика "Джуса" в Харькове провели обыски: что известно

Погибший пилот Андрей Пильщовик

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В Харькове следователи ГБР провели обыски в квартире погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика. Они связаны с делом активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщила его мама Лилия Аверьянова в комментарии Общественному.

«Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить сняв шляпу. Они (следователи) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла», — отметила женщина.

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Во время звонка женщина находилась в Киеве. Она говорит, что едва успела остановить следователей, чтобы те не сломали дверь, потому что, как отметила, в случае повреждения «это был бы международный скандал». Дверь в квартиру открыла соседка, у которой были запасные ключи.

«Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру», — добавила Аверьянова.

Она рассказала, что не хотела оставлять квартиру без присмотра. По ее словам, там время от времени останавливаются знакомые, которые приезжают в Харьков по делам и нуждаются в месте для ночлега. Среди них был и Виталий Шабунин. Женщина подчеркивает, что ей важно, чтобы за квартирой кто-то присматривал.

«В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто-то был „на подхвате“. И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне двери», — рассказала мать летчика.

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В следственную группу входили представители из разных городов, в частности из Киева и Полтавы. Она подчеркнула, чтобы не касались ее личных вещей, а также вещей ее сына.

«Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такое „уважение“ и „заботу“ тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу — позор», — отметила мать «Джуса».

В Общественном обратились за комментарием в ГБР. В ответе отметили, что информацию сейчас уточняют.

Дело Виталия Шабунина

В июле 2025 года ГБР провело обыски у Виталия Шабунина, его семьи и в воинской части в Чугуеве. По данным ЦПК, у него изъяли телефон, компьютер жены Шабунина и гаджеты их детей (7 и 10 лет). Впоследствии, после обысков Шабунину сообщили о подозрении.

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После обысков у Шабунина в защиту выступили народные депутаты такие как, Ярослав Железняк (из фракции «Голос»), Ирина Геращенко (нардеп от «ЕС»).

Свою поддержку Шабунину выразили более 60 украинских общественных организаций, среди которых Институт массовой информации, Антикоррупционный штаб, Гражданская сеть ОПОРА и другие.

В результате Печерский суд Киева назначил антикоррупционному активисту и военному Виталию Шабунину меру пресечения — личное обязательство. В ЦКП отметили, что решение суда будут обжаловать и подавать апелляцию.