В квартире в Ровно прогремел взрыв: есть пострадавшие (фото)
К счастью, взрыв обошелся без пожара. На месте происшествия продолжают работать следователи и сотрудники газовой службы.
В Ровно 9 декабря прогремел взрыв в квартире из-за утечки газа. За помощью к медикам обратилось два человека.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
По предварительным данным взрыв в квартире на улице Даниила Галицкого произошел около 11:00 в результате утечки газа. Обошлось без пожара.
Из-за инцидента в больницу самостоятельно обратились жители Ровно 1955-го и 1961 годов рождения. Они проходят обследование.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники газовой службы.
Напомним, 7 декабря в городе Килия Одесской области в жилой многоэтажке произошел взрыв газового баллона. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, которых оперативно госпитализировали. Взрыв произошел в одной из квартир, повреждения получили также соседние помещения.