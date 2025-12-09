ТСН в социальных сетях

В квартире в Ровно прогремел взрыв: есть пострадавшие (фото)

К счастью, взрыв обошелся без пожара. На месте происшествия продолжают работать следователи и сотрудники газовой службы.

Ирина Лабьяк
Квартира в Ровно, где произошел взрыв

Квартира в Ровно, где произошел взрыв / © Поліція Рівненської області

В Ровно 9 декабря прогремел взрыв в квартире из-за утечки газа. За помощью к медикам обратилось два человека.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

По предварительным данным взрыв в квартире на улице Даниила Галицкого произошел около 11:00 в результате утечки газа. Обошлось без пожара.

Из-за инцидента в больницу самостоятельно обратились жители Ровно 1955-го и 1961 годов рождения. Они проходят обследование.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники газовой службы.

Квартира в Ровно, где произошел взрыв / © Поліція Рівненської області

Квартира в Ровно, где произошел взрыв / © Поліція Рівненської області

Квартира в Ровно, где произошел взрыв / © Поліція Рівненської області

Квартира в Ровно, где произошел взрыв / © Поліція Рівненської області

Напомним, 7 декабря в городе Килия Одесской области в жилой многоэтажке произошел взрыв газового баллона. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, которых оперативно госпитализировали. Взрыв произошел в одной из квартир, повреждения получили также соседние помещения.

Новость дополняется
