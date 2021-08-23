В квартиру влетело два снаряда: в Днепре спасли мужчину, дом которого попал под обстрел на Донбассе (видео)

В квартиру влетело два снаряда: в Днепре спасли мужчину, дом которого попал под обстрел на Донбассе (видео)

Мужчина получил множественные осколочные ранения и контузию.

В Днепре медики спасли жителя Донецкой области, которому в квартиру во время вражеского обстрела влетело два снаряда. В результате детонации боеприпасов мужчина получил множественные ранения.

Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Как выяснилось, два снаряда влетели в одну из квартир в Красногоровке. Пострадал 56-летний мужчина. Он получил множество осколочных ранений брюшной полости, ранения печени, сотрясение мозга и контузию.

"На всех этапах, начиная от Курахово до Мечникова, врачи спасали его жизнь. Две недели реанимации. Сегодня с лечащим врачом пришел сам. В его взгляде слишком много боли и переживаний. Радостные минуты встречи после тяжелых ранений вселяют уверенность в его будущее", — отметил Сергей Рыженко.

Напомним, что в Днепре медики вернули к жизни мужчину, которому на фронте в результате взрыва гранаты оторвало обе руки и осколками ранило голову.

Новости с фронта: на передовой снизилась интенсивность обстрелов - стоит ли ожидать провокаций

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку