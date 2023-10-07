В Латвии собираются показать пропагандистское представление с так называемой "ДНР": в посольстве Украины отреагировали

Российские пропагандисты добрались и в Латвию. Там оккупационный "драматург" собирается показать лживое представление о войне в Украине. В украинском посольстве уже отреагировали.

6 октября в театре города Даугавпилс состоится пропагандистское представление, как отмечено, по пьесе "драматурга из Донецка" Алексея Куралеха под названием "Перемирие". Как сообщается в описании этого спектакля, он рассказывает о событиях на Донбассе 2014 года, связанных с началом боевых действий на Востоке Украины.

В украинском посольстве отреагировали на шоу российской пропаганды и осудили такое решение властей Латвии.

"Посольство Украины в Латвии категорически осуждает проведение в Латвии этого представления, полностью построенного на элементах российской пропаганды, которую террористическая россия пытается распространять в дружественных к нам странах, используя "мягкую силу", — говорят в посольстве Украины.

В спектакле "Перемирие" заложены кремлевские нарративы, в частности о войне на Донбассе, которую развязала Россия, и оккупации украинских территорий в 2014 году. Все эти события автор пьесы называет "украинским конфликтом", а также никоим образом не упоминает о России как стране-агрессоре.

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Само название пьесы "Перемирие" включает в себя элементы российской пропаганды о "братоубийственной войне" и "братских народах" и навязывает зрителям представление об "одинаковой виновности обеих сторон".

"В то время, когда российская агрессия против Украины длится уже 9 лет, а полномасштабная война, которую начала россия продолжается, эта пьеса воспроизводит кремлевские нарративы о дружеских отношениях между украинцами и россиянами, о общих ценностях народов и вовсе не упоминает тот факт, что украинцы воюют за свою собственную свободу и суверенитет и территориальную целостность Украины", — отмечают в посольстве.

Постер пропагандистского спектакля/Фото: Посольство Украины в Латвии

Кроме того, сам автор этой пьесы – Алексей Куралех – проживает в Донецке с момента оккупации города 2014 года. Он позиционирует себя как житель "Донецкой народной республики". Вместе с тем, из открытых источников становится ясно, что представления, поставленные на литературные произведения этого автора, активно проводятся на территории РФ.

"К сожалению, Посольство не получило должной реакции от компетентных латвийских институций на официальные запросы об отмене этого пропагандистского представления в Латвии и считает, что проведение таких публичных мероприятий противоречит решительной политике Латвии по борьбе с пропагандой. Надеемся, что приведенным фактам и действиям дадут адекватную оценку", — резюмировали в посольстве.

Позиция Латвии по отношению к России

Ранее полиция Латвии предупредила, что размещение на автомобилях провокационных надписей на русском языке типа "Я русский" — недопустимо, поэтому правоохранители будут заставлять их удалять.

Кроме того, около 3600 граждан России, не сдавших экзамен на знание латышского, получат уведомление о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев.

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