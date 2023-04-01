В Лавре заявили, что молятся за Зеленского, и ответили митрополиту Павлу: "Проклятия возвращаются"

Авраамий подчеркнул, что события вокруг Лавры – не противостояние государства и религии, а освобождение святыни от влияния вражеского Российского государства.

Братия Киево-Печерской лавры молится за президента Украины Владимира Зеленского, а "проклятия" экс-наместника, митрополита УПЦ МП Павла возвращаются к нему самому.

Об этом и. о. наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий заявил в видеообращении 1 апреля.

Обращение священнослужителя было опубликовано на сайте ПЦУ, где также указано, что Авраамий "опроверг действенность "проклятий" бывшего наместника Лавры".

"Я глубоко возмущен теми заявлениями и действиями, которые делает наш бывший руководитель. Разве он не знает, что несправедливые проклятия падают на голову проклинающего? Все слезы братии, о которых он говорит – его вина. И все проклятия, которые он посылает и президенту, и всем несогласным с ним – возвращаются на самом деле к нему, потому что по слову Писания они, как уголь горящий, собираются на его голову", – сказал в речи и. о. наместника Лавры.

Авраамий также от имени Лавры заявил, что хочет "засвидетельствовать перед всеми, что проклятия бывшего наместника – безосновательны и несправедливы".

"Уверяю нашего президента, что братия Лавры молится и продолжит молиться за главу нашего государства, как это нам приказывает делать и Слово Божье. Мы благословляем вас, Владимир Александрович, в вашей борьбе с агрессором, с фальшивым "русским миром", принесшим нашему народу войну и смерть", – заявил и. о. наместника Лавры.

Он добавил, что братия молится также о семье президента и о всех, кто вместе с главой государства работает для победы мира над врагом.

Авраамий также отметил, что события вокруг Лавры – "не противостояние государства и религии, это не нарушение свободы". А священнослужитель назвал это освобождением святыни от влияния вражеского Российского государства.

"Ради святынь Лавры, ради молитвы возле наших Отцов печерских мы долго терпели. Потому что мы не видели альтернативы. Но сейчас новая каноническая реальность существования признанной Поместной церкви и решения Украинского государства дают нам возможность выбрать – и я свой выбор сделал", – заверил и. о. наместника Лавры.

Напомним, 29 марта митрополит Павел со словами возмущения обратился к Зеленскому из-за выселения из Лавры УПЦ МП. Экс-наместник заявлял, что "Бог не простит" это президенту и его семье. Митрополит УПЦ МП также адресовал Зеленскому, что "слезы наши не упадут на землю. Они все упадут вам на голову!"

Заметим, что у митрополита Павла 1 апреля провели обыски и объявили ему подозрение в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. В этот же день суд взял экс-наместника Лавры под домашний арест сроком 2 месяца.

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