"В лесу была засада": Арахамия уточнил детали обстрела машины Шефира и назвал свои три версии покушения

"В лесу была засада": Арахамия уточнил детали обстрела машины Шефира и назвал свои три версии покушения

Автомобиль Шефира обстреляли по дороге, которая проходит мимо леса.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал три версии, которые по его мнению, могли быть причиной обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Нардеп предполагает, что нападение могло быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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"Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Там есть дорога через и в лесу была основа, фактически. У меня три версии: "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, они почти все уже покинули Украину из насиженных мест, слухи и оперативная информация правоохранительных органов говорят, что они как-то будут мстить. Вторая версия — может быть российский след. И конечно, сейчас накануне таких больших, решительных изменений по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп (борьба с олигархами. — Ред.) ", — сказал Арахамия.

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При этом он добавил, что следует ждать официальные версии правоохранителей относительно причин обстрела.

Напомним, утром 22 сентября автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Это произошло, когда Шефир ехал на работу.

Неизвестные злоумышленники выпустили в машину автоматную очередь.

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