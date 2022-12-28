В лесу Харьковской области 7-летний мальчик и 47-летний мужчина подорвались на мине

Мирные жители Харьковщины продолжают страдать от мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. К сожалению, страдают и дети.

В районе села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области в лесу на взрывном устройстве взорвались 47-летний мужчина и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы.

Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сейчас врачи оказывают травмированным всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю всех к внимательности и осторожности, особенно на деоккупированных территориях области. Не посещайте леса, лесополосы, не выходите на обочину дорог и т.д. Это может быть опасно для жизни. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным и непонятным предметам, а сразу обращайтесь к правоохранителям или спасателям ГСЧС", — подчеркнул Синегубов.

Заминирование в Украине

На деоккупированных территориях оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Как рассказал президент Владимир Зеленский, украинские саперы, прежде всего, разминируют дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей. Но оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса.

Зеленский отметил, что для разминирования осталось около 170 тыс. кв. км территории Украины.

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