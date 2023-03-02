В лесу на Харьковщине на мине подорвался автомобиль: погибли четыре человека

Все, кто находился в автомобиле, погибли на месте.

В Изюмском районе Харьковской области на российской мине подорвался автомобиль. Четыре мужчины, находившиеся в автомобиле, погибли.

Трагедия произошла в ночь на 1 марта в лесу возле села Спиваковка, сообщили в ГСЧС. Обстоятельства выясняет Национальная полиция Украины.

Спасатели напомнили, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность. Оставленные оккупантами смертоносные ловушки и взрывоопасные предметы находят в самых неожиданных местах.

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В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефону "101", "102" или "112".

Напомним, в Херсонской области вблизи села Добрянка два человека подорвались на российской мине, когда обрабатывали поле. Они погибли на месте взрыва от тяжелых травм.

Украина – крупнейшее минное поле в мире

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