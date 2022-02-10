В лесу на Волыни сняли диких кабанов с новорожденными поросятами (видео)

Семья вышла на прогулку по зимнему лесу.
В волынском лесу родились дикие кабанчики. Малыши с мамой прогулялись по дубраве.
Видео прогулки сняли лесники.
В Зверевском лесу Киверцевщины родились новые кабанчики.
Егерь заметил дикую свинью, за которой шли малыши. Родились они меньше месяца назад, и сейчас гуляют по лесу с мамой.
Рождение диких кабанов – радость, говорят лесники, поскольку несколько лет назад африканская чума "выкосила" почти всю местную популяцию кабанов. Только недавно она понемногу начала восстанавливаться.
Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей. На фотографиях, обнародованных Заповедником, видно, как дикий кабан нежится в ванне из грязи.
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