В лесу на Волыни сняли диких кабанов с новорожденными поросятами (видео)

В лесу на Волыни сняли диких кабанов с новорожденными поросятами (видео)

Семья вышла на прогулку по зимнему лесу.

В волынском лесу родились дикие кабанчики. Малыши с мамой прогулялись по дубраве.

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Видео прогулки сняли лесники.

В Зверевском лесу Киверцевщины родились новые кабанчики.

Егерь заметил дикую свинью, за которой шли малыши. Родились они меньше месяца назад, и сейчас гуляют по лесу с мамой.

Рождение диких кабанов – радость, говорят лесники, поскольку несколько лет назад африканская чума "выкосила" почти всю местную популяцию кабанов. Только недавно она понемногу начала восстанавливаться.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали "спа-салон" для зверей. На фотографиях, обнародованных Заповедником, видно, как дикий кабан нежится в ванне из грязи.

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