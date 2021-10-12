В лесу на Закарпатье два дня разыскивают заблудившегося 37-летнего грибника

В лесу на Закарпатье два дня разыскивают заблудившегося 37-летнего грибника

Мужчина потерял ориентир во время сбора грибов и заблудился.

В лесу на Закарпатье два дня ищут заблудившегося 37-летнего грибника. Об исчезновении мужчины спасатели узнали в воскресенье, 10 октября, в 20:00.

Как рассказали в ГСЧС Закарпатья, мужчина потерял ориентир во время сбора грибов и заблудился в лесном массиве вблизи села Лопухов Тячевского района.

На поиски пропавшего без вести вышли спасатели и местные жители. 11 октября в 19:00 из-за дождя и сумерков поиски пропавшего приостановили.

Сегодня, 12 октября, поиски мужчины восстановили.

"Для проведения поисково-спасательных работ привлечено горные поисково-спасательные отделения поселков Усть-Черная и Межгорье, а также дополнительно коллег из г. Яремче и г. Ивано-Франковск соседней области", — сообщили в ГСЧС Закарпатья.

Напомним, во Львове разыскивают 13-летнюю девушку, которая вышла из дома 4 октября и до сих пор не вернулась.

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