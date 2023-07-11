В лесу на Житомирщине авто подорвалось на мине: семья ехала по чернику

В приграничной зоне Житомирской области на мини взорвался автомобиль. Взрыв произошел в лесном массиве вблизи села Рудни-Хочинское.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

Отмечается, что семья на собственном авто поехала на заминированную территорию в лесной массив собирать чернику, пренебрегая предупредительными знаками и ограничительными лентами.

В полиции отмечают, что перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью. Сам же поднял шлагбаум и поехал дальше. На грунтовой дороге на запрещенной территории авто наткнулось на мину. После этого произошел взрыв. На месте инцидента погиб 23-летний водитель.

В Житомирской области автомобиль взорвался на мини в лесном массиве. / Фото: Прес-служба МВС у Житомирській області

В Житомирской области полиция расследует обстоятельства гибели человека в результате подрыва в пограничной зоне / Фото: Прес-служба МВС у Житомирській області

В полиции призывают жителей области соблюдать правила безопасности.

"В частности, на Житомирщине разрешено посещать леса, кроме территорий, которые в 20 км от границы с Беларусью и оккупированных местностей. Запрещены посещения заповедников области, закрыты водоемы, расположенные рядом с объектами критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харьковской области в селе Панютино 13-летний мальчик нашел во дворе неизвестный предмет. Только взял его в руки, как произошел взрыв. Мальчику пришлось ампутировать несколько пальцев руки.

Читайте также: