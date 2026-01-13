В лесу при -20°C: пограничники спасли двух мужчин, которые пытались попасть в ЕС

Украинцы

На севере Ровенской областидвое мужчин получили обморожения при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщили Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По информации ГПСУ, на территории лесного массива в северной части Ровенской области пограничники обнаружили двух нарушителей, которые пытались незаконно попасть в страны Европейского Союза.

Во время передвижения мужчины заблудились и потеряли ориентир в сложных погодных условиях: температура воздуха опустилась до -20°C. В результате длительного пребывания на холоде они получили сильное переохлаждение и обморожение, из-за чего самостоятельно двигаться дальше не могли.

Пограничники вынуждены были выводить мужчин из леса фактически на руках. На месте военнослужащие оказали первую помощь, согрели пострадавших и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Обоих доставили в больницу для дальнейшего лечения.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы составлены административные материалы. Окончательное решение в отношении нарушителей будет принимать суд, сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

