- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
В лесу при -20°C: пограничники спасли двух мужчин, которые пытались попасть в ЕС
Пограничники спасли двух нарушителей, которые заблудились в лесу.
На севере Ровенской областидвое мужчин получили обморожения при попытке незаконно пересечь государственную границу.
Об этом сообщили Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
По информации ГПСУ, на территории лесного массива в северной части Ровенской области пограничники обнаружили двух нарушителей, которые пытались незаконно попасть в страны Европейского Союза.
Во время передвижения мужчины заблудились и потеряли ориентир в сложных погодных условиях: температура воздуха опустилась до -20°C. В результате длительного пребывания на холоде они получили сильное переохлаждение и обморожение, из-за чего самостоятельно двигаться дальше не могли.
Пограничники вынуждены были выводить мужчин из леса фактически на руках. На месте военнослужащие оказали первую помощь, согрели пострадавших и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Обоих доставили в больницу для дальнейшего лечения.
По факту попытки незаконного пересечения государственной границы составлены административные материалы. Окончательное решение в отношении нарушителей будет принимать суд, сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.
Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники назвали страны, куда чаще всего пытаются сбежать уклонисты