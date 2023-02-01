В лесу среди гор провел всю ночь: 25-летний уклонист заблудился на Закарпатье и сам вызвал полицию (фото)

25-летний уклонист из Запорожья пытался пробраться на территорию Словакии через горы, но заблудился, после чего сам вызвал полицию.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе.

Молодого человека разыскали вчера утром, 31 января, пограничники Чопского отряда. Мужчину, который незаконно хотел попасть в Словакию, нашли вблизи села Новоселица Ужгородского района Закарпатской области.

"25-летний мужчина надеялся добраться до границы, ориентируясь за навигатором в мобильном телефоне. С железнодорожной станции он направился пешком по проложенному заранее маршруту. Однако вскоре потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу среди гор он провел всю ночь. Мужчина замерз и сильно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса самостоятельно. Поэтому утром, поймав связь, сразу позвонил по телефону на линию "102" и попросил помощи у правоохранителей. Полицейские немедленно сообщили пограничников", — говорится в сообщении.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

К поискам привлекли дополнительные пограничные наряды с собаками.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Вскоре, в нескольких километрах от границы, заблудившегося мужчину пограничники нашли. Он оказался жителем Запорожья и признался, что планировал незаконным способом добраться до Словакии, а оттуда уже решать куда идти дальше. Однако не ожидал сложностей при преодолении горной местности. Мужчине оказали необходимую помощь. Он чувствует себя хорошо и находится в безопасности, говорят пограничники.

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение, чтобы установить все обстоятельства дела и составить административно-процессуальный документ. За попытку незаконного пересечения границы ему придется отвечать перед судом.

"В очередной раз призываем граждан не рисковать здоровьем и жизнью, выбирая незаконние пути. Напомним, что в прошлом году пограничники неоднократно фиксировали случаи гибели мужчин во время попыток незаконного пересечения границы", — подчеркнули в ГНСУ.

Напомним, в 2022 году было разоблачено около 110 преступных групп, организовавших незаконные "путешествия через границу". В Государственной пограничной службе рассказали, как украинцы незаконно пытаются пересечь границу.

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