В лицее в Полтаве 12-летний ученик распылил газовый баллончик во время урока: детей госпитализировали в больницу

В лицее в Полтаве 12-летний ученик распылил газовый баллончик во время урока: детей госпитализировали в больницу

Ученик нажал на клапан газового баллончика "Перец-4" во время урока химии.

В полтавском лицее №32 "Европейский" 17 ноября на уроке один из учеников распылил газ из баллончика. Пострадавших осмотрели медики, их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в Полтавском районном управлении полиции.

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Об инциденте сообщили учителя, которые обратились к медикам с просьбой оказать помощь детям, предположительно отравившимся во время распыления на уроке одним из учеников газа из газового баллончика.

Предварительно установлено, что 12-летний ученик в помещении класса на уроке химии нажал на клапан газового баллончика "Перец-4", в результате чего произошел выброс раздражающего аэрозоля. Медики осматривают детей, их госпиталили в медучреждение для дополнительного осмотра, их жизни ничего не угрожает.

На месте работает полиция и устанавливает все обстоятельства случившегося, после чего будет принято соответствующее правовое решение.

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