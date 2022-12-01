В Лимане поймали коллаборантку, предлагавшую российские сухпайки в обмен на поддержку оккупантов

СБУ задержала в Лимане Донецкой области коллаборантку, предлагавшую российские сухпайки в обмен на поддержку оккупационных властей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как рассказали в спецслужбе, во время захвата Лимана предательница добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.



Там ее оккупанты выбрали "председателем микрорайона "Северный", где коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и "сдавала" агрессору участников движения сопротивления.



Кроме этого, она помогала захватчикам организовывать незаконный референдум, чтобы аннексировать регион и "присоединить" к России.

Для обеспечения поддержки оккупантов и сбора нужного количества "голосов" она предлагала "гумпомощь" из РФ в виде продуктового набора с пропагандистскими открытками.

В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит, угрожала подать оккупантам "жалобы" и репрессиям.

По данным следствия, приспешницей врага оказалась местная жительница, которая после захвата города "вышла" на захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Чтобы подтвердить свою приверженность, она передала оккупантам "списки" украинских патриотов, которые потенциально могли сопротивляться агрессору.

После освобождения Лимана коллаборантка пыталась скрываться и избежать правосудия. Однако ей это не удалось. Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.



Ей заключили под стражу, за совершенное ей грозит до 10 лет заключения.

Коллаборанты в Украине

В ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне СБУ задержала представителя так называемой "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра и проведения там псевдореферендумов. Задержанный коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

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