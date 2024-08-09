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В Липецке взорвался аэродром, в Курской области уничтожена колонна вражеской техники: главные новости ночи 9 августа 2024 года

В Липецке взорвался аэродром, в Курской области уничтожена колонна вражеской техники: главные новости ночи 9 августа 2024 года

Взрывы прозвучали в РФ / Фото: Associated Press

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