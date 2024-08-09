В Липецке взорвался аэродром, в Курской области уничтожена колонна вражеской техники: главные новости ночи 9 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Курской области ночью была уничтожена колонна вражеской техники (видео) Читать далее –>
- Гаррис и Трамп договорились о прениях: стало известно, где и когда они пройдут Читать далее –>
- В оккупированном Крыму раздавались взрывы (видео) Читать далее –>
- "Там все горит": в Липецке после атаки БпЛА взорвался аэродром (видео) Читать дальше –>
- В Днепре ночью раздались взрывы Читать далее –>
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