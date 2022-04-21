В Лисичанске под минометным обстрелом медики приняли роды у 17-летней роженицы

В Лисичанске под минометным обстрелом медики приняли роды у 17-летней роженицы

Во вторник, 19 апреля, под обстрелами российских оккупантов в Лисичаньске благодаря слаженным действиям военных и гражданских медиков родила 17-летняя роженица из Горного.

Роды у девушки начались во время очередного минометного обстрела города русской армией. На помощь пришли военные медики, которые "скорой" доставили ее в Лисичанский родильный стационар.

Об этом со ссылкой на Департамент здравоохранения рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что медики сразу начали операцию. Ведь по медицинским показателям, роженице необходимо было делать кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик. Его вес 3 150 г. Рост – 50 см.

К слову, большинство беременных женщин из Луганщины эвакуированы в безопасные регионы Украины. Оставшиеся дома рожают в роддоме Лисичанской городской больницы. Экстренную медицинскую и консультативную помощь роженицам и молодым мамам оказывает Северодонецка городская многопрофильная больница.

Как сообщалось, по состоянию на 13 апреля в начале российской войны в Украине родилось более 26 тысяч младенцев. Больше детей появилось во Львовской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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