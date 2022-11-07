В Лисичанске ВСУ "закобзонили" кадыровцев, а в Майорске "демобилизовали" в ад несколько десятков россиян

Оккупантам на Донбассе изрядно досталось от ВСУ.

На Донбассе ВС РФ несут бешеные потери благодаря "прилетам" от ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

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В Генштабе получили уточненные данные о работе Сил обороны по местам расположения ВС РФ и их технике за последние дни.

Так, в Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.

В районе Майорска ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными.

"В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом". – сообщили в Генштабе.

Напомним, что российские оккупанты жалуются на отсутствие поставок продовольствия и то, что на блокпостах их, чтобы поехать в магазин и купить продукты, не выпукивают кадыровцы.

Ранее ВСУ "отжали" у кадыровцев редкий бронированный КамАЗ "Выстрел". Теперь бронированный автомобиль работает на победу Украины в одном из подразделений сил обороны.

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