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- Украина
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В Литве отреагировали на удары РФ по Киеву и Одессе, назвали препятствие для мира
В Вильнюсе убеждены, что диктатор РФ Путин не стремится к миру.
Массированная атака России ночью 10 июня, в частности на Киев и Одессу, является продолжением кремлевского террора.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х.
Будрис осудил российские обстрелы этой ночью и отметил, что в результате ударов был поврежден роддом в Одессе, разрушены жилые дома, погибли и ранены среди гражданского населения.
"Минувшей ночью Россия снова развязала террор против Украины, нанеся удары беспилотниками и ракетами по Киеву и Одессе... Путин и его имперские амбиции остаются главным препятствием на пути к миру. Он не стремится к прекращению войны - только к новым смертям и разрушениям", - заявил литовский министр.
Напомним, этой ночью РФ запустила по Киеву "Шахеды" со шрапнелью. Ее оккупанты применяют, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей.
В результате атаки на столицу погибла одна женщина. Она проживала в Оболонском районе. Кстати, именно этот он стал одним из самых пострадавших этой ночью.
Серия мощных взрывов всколыхнула в эту ночь и Одессу. Вражеский беспилотник попал в роддом . Кроме того, разрушены и повреждены жилые дома в центре города. Погибли по меньшей мере два человека.