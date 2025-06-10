В Литве отреагировали на удары РФ по Киеву и Одессе, назвали препятствие для мира

Последствия атаки на Киев 10 июня / © Associated Press

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Массированная атака России ночью 10 июня, в частности на Киев и Одессу, является продолжением кремлевского террора.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х.

Будрис осудил российские обстрелы этой ночью и отметил, что в результате ударов был поврежден роддом в Одессе, разрушены жилые дома, погибли и ранены среди гражданского населения.

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"Минувшей ночью Россия снова развязала террор против Украины, нанеся удары беспилотниками и ракетами по Киеву и Одессе... Путин и его имперские амбиции остаются главным препятствием на пути к миру. Он не стремится к прекращению войны - только к новым смертям и разрушениям", - заявил литовский министр.

Напомним, этой ночью РФ запустила по Киеву "Шахеды" со шрапнелью. Ее оккупанты применяют, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей.

В результате атаки на столицу погибла одна женщина. Она проживала в Оболонском районе. Кстати, именно этот он стал одним из самых пострадавших этой ночью.

Серия мощных взрывов всколыхнула в эту ночь и Одессу. Вражеский беспилотник попал в роддом . Кроме того, разрушены и повреждены жилые дома в центре города. Погибли по меньшей мере два человека.

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Дата публикации 08:07, 10.06.25 Количество просмотров 194 В Киеве в результате атаки РФ разрушено бывшее посольство одной из европейских стран