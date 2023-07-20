В Литве призвали не поддаваться на шантаж Путина с "зерновым соглашением"

Это уже не первый шантаж со стороны России.

Ослабление акций против России не решит проблему "зернового соглашения", поскольку шантаж диктатора Путина может быть лишь до тех пор, пока его позволяют.

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Об этом заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, информирует LRT.

"Шантажист силен настолько, насколько мы ему это позволяем. Я не считаю, что мы должны пытаться идти на уступки, потому что если мы дадим палец, нам, вероятно, откусят и всю руку", — заявила она.

Чиновница заявила, что это уже не первый шантаж со стороны России.

"Это попытка использовать в качестве оружия зерно, пищевые продукты, продовольственную безопасность еще раз доказывает, что нет предела ни российской агрессии, ни действиям России", — отметила она.

При этом Нелюпшене отметила, что смягчение санкций не варите проблему. Вместе с тем, она призвала страны Запада искать возможность для экспорта украинского зерна.

"Более 25 млн тонн мы могли бы экспортировать через порты Балтийских стран", — отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудница Немецкого совета по международным делам (DGAP), независимая журналистка и эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко заявила, что Россия будет вынуждена вернуться к "зерновому соглашению" под давлением КНР и Турции.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что прекращение "зернового соглашения" Россией и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

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