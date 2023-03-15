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В Литве призвали ускорить предоставление Украине истребителей после российской провокации с дроном США

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Литве призвали ускорить предоставление Украине истребителей после российской провокации с дроном США

Фото: УНИАН

Российская провокация с американским дроном над Черным морем не должна остаться без ответа.

Провокация российского истребителя Су-27 в Черном море, в результате чего произошла авария с американским беспилотником MQ-9 Reaper, может ускорить предоставление Украине западных истребителей.

Такое мнение у себя в Twitter высказал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Надеюсь, что военная провокация России против американского беспилотника в Черном море поможет принять решение об ускоренных поставках истребителей Украине", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, атакованного российским Су-27 над Черным морем 14 марта, не попал в чужие руки.

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Дата публикации
Просмотры
229
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