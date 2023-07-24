В Литве прокомментировали чепуху Путина о совместной военной бригаде с украинцами

По словам министра обороны Литвы, "такая оценка, что пять человек оккупируют какие-то территории, выглядит бессмысленно".

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал информационный вброс российского диктатора Владимира Путина о том, что созданная литовско-польско-украинская бригада якобы готовится оккупировать западную часть Украины.

Свое мнение министр выразил в ходе общения с журналистами, сообщает Delfi.

По словам министра обороны Литвы, "такая оценка, что пять человек оккупируют какие-то территории, выглядит бессмысленно".

"Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат пять наших литовских офицеров, потому что это всего-навсего штаб", — отметил Анушаускас.

Министр также призвал к пониманию того, что "дезинформация является частью информационной войны".

Путин в пятницу заявил, что литовско-польско-украинская бригада, созданная военными трех государств, якобы готовится к оккупации Западной Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле снова прибегли к распространению дезинформационной кампании против Польши и Украины, которую оккупанты активно начали еще в прошлом году. Так, пропагандисты РФ снова заговорили о якобы "планах Польши захватить запад Украины".

Кроме того, мы ранее информировали, что на упреки Путина о Сталине премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что Польша вызовет посла РФ в МИД.

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