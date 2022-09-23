В "ЛНР" оккупанты хотят создать видимость активного участия в "референдумах": не выпускают людей из городов

В марионеточной "ЛНР" 23 сентября начался псевдореферендум о присоединении к РФ.
Оккупанты агрессорки России пытаются создать видимость активного участия населения в "референдумах" на захваченных территориях Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, на местах уже работают российские СМИ. В захваченном Беловодске на одном из предприятий начальник объявил работникам, что явка обязательна.
"Кто не будет участвовать в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут "Министерству государственной безопасности" "ЛНР", — отметил председатель ОВА.
Тем временем оккупационные власти Старобельска запретили местному населению покидать город от 23 до 27 сентября. "По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилья и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме", — сообщил Гайдай.
Как сообщалось, предводители марионточных "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы". Назначили "воеобнаружение" на 23-27 сентября. Во время утреннего обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".
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