В "ЛНР" оккупанты хотят создать видимость активного участия в "референдумах": не выпускают людей из городов

В марионеточной "ЛНР" 23 сентября начался псевдореферендум о присоединении к РФ.

Оккупанты агрессорки России пытаются создать видимость активного участия населения в "референдумах" на захваченных территориях Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, на местах уже работают российские СМИ. В захваченном Беловодске на одном из предприятий начальник объявил работникам, что явка обязательна.

"Кто не будет участвовать в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут "Министерству государственной безопасности" "ЛНР", — отметил председатель ОВА.

Тем временем оккупационные власти Старобельска запретили местному населению покидать город от 23 до 27 сентября. "По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилья и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме", — сообщил Гайдай.

Как сообщалось, предводители марионточных "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы". Назначили "воеобнаружение" на 23-27 сентября. Во время утреннего обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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