В "ЛНР" возник дефицит горючего: ситуация на заправках – критическая

На территории квазиреспублики "ЛНР" из-за удара по нефтебазе возник дефицит горючего. Ситуация на заправках – критическая.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Нефтебаза в Луганске допала только вчера ( 7 мая — ред. ), а в городе и вокруг него уже возник дефицит горючего. Оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая. Говорят о "временных трудностях". логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки — в так называемой "лнр" пока не знают", — говорится в сообщении.

Лисогор отмечает, что существующие запасы оккупационная "власть" отдает российским захватчикам.

Напомним, ночью 9 мая в российском Белгороде раздались взрывы и вспыхнули пожары.

Читайте также: