В Лондоне готовятся к разным вариантам политики Трампа в отношении Украины — Sky News

Британия не отказывается от своих обязательств по Украине.

В правительствеВеликобритании рассматривают несколько возможных вариантов подхода к войне в Украине после смены власти в Соединенных Штатах.

Об этом заявил главный секретарь министерства финансов Великобритании Даррен Джонс и эфире Sky News.

"Мы продолжим работать с администрацией Байдена до дня инаугурации на основе текущей внешней политики США, согласующейся с нашей политикой в Великобритании", — сказал Джонс.

Он отметил, что Лондон не отказывается от своих обязательств по Украине, несмотря на победу на выборах президента США Дональда Трампа.

"Мы хотим поддерживать Украину, наша поддержка Украины непоколебима... Мы не хотим продвижения какой-либо идеи, что мы отступимся от этого. Вот почему мы предлагаем им 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, что, как вы знаете, в фискальном контексте здесь, в Великобритании, является трудным, но правильным решением для нас", — заявил Джонс.

Вместе с тем он заявил, что Великобритания будет обсуждать с Трампом, изменится ли, и как изменится нынешняя политика США по поддержке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия решительно против территориальных уступок в пользу России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Британии назвали ключевые проблемы, с которыми столкнутся войска КНДР в войне против Украины.

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