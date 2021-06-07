В лосинах и балетках: на Волыни священник УПЦ МП разгуливал по дороге в женской одежде

Две недели назад его якобы наградили высокой церковной наградой.

В Волынской области, вблизи города Рожище, священник разгуливал возле трассы в женской одежде и одноразовых перчатках.

Об этом информирует Район.Рожище.

В полицейских вызвал подозрение автомобиль, стоявший на обочине. По словам правоохранителей, в таких местах раньше часто находили закладки с наркотиками.

Вблизи машины бродил человек, одетый в лосины, женскую кофту и балетки. Сначала он заявлял копам, что является баптистом или пятидесятником. Но как оказалось, это был настоятель одного из храмов УПЦ (МП).

Он отказался объяснить, почему так одет и что ищет. Полиция отпустила его за отсутствием состава преступления.

В Волынской епархии УПЦ уже успели "откреститься" от своего священнослужителя. Там заявили, что мужчина уже давно "за штатом" (то есть без постоянного места служения) из-за психического заболевания.

Однако журналисты обнаружили на официальном сайте Волынской епархии УПЦ публикацию за май 2021 года, где виновника инцидента называют настоятелем храма в одном из сел Копачевской громады.

Также в издании сообщают, что пресс-служба Волынской епархии УПЦ удалила сообщение о награждении этого священнослужителя. Две недели назад он получил одну из самых почетных наград для духовенства — митру, а его жена — орден.

В Сети разгорелась дискуссия о правомерности действий полицейских. Пользователи заметили, что каждый может одевать, что пожелает и это не дело правоохранителей.

"Ну реально же ничего не нарушил, пусть надевает что хочет", "Полицейский действовал противозаконно. Задерживать лицо он не имеет права, если ничего не нарушено", — говорится в комментариях под новостью.

Другие же убеждены, что копы должны реагировать на всех подозрительных лиц: "Да он закладки искал, вы это не поняли", "Человек, который лазит по лесополосе в перчатках и женской одежде — это как? Не подозрительно? Особенно, если сейчас обострение "закладчиков". А как бы там он кого-то насиловал, избивал?".

Напомним, на Буковине патрульная полиция за вождение в нетрезвом состоянии остановила священника УПЦ, однако он отказался от проверки. При этом он называл правоохранителей "хохлами и бандеровцами" и угрожал расстрелом.

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