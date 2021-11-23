В Лубнах мужчина устроил резню на автомойке: есть раненый (фото)

В Лубнах мужчина устроил резню на автомойке: есть раненый (фото)

Злоумышленник после совершённого скрылся в соседней области.

В Лубнах Полтавской области вблизи автомойки местный житель ножом ранил 43-летнего мужчину и скрылся. Полиция его поймала и сообщила о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщает полиция области.

На днях в местную больницу обратился мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки. Следователи установили, что местный 37-летний мужчина, находясь вблизи автомойки, умышленно нанес ножевое ранение в область грудной клетки 43-летнему шелуху. После совершения преступления злоумышленник скрылся на автомобиле в соседнюю область, где скрывался.

Сейчас фигурант задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана судом мера пресечения – домашний арест в ночное время суток.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд судебных экспертиз.

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