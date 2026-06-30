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В Лубнах СЗЧшник жестоко порезал ножом свою беременную жену: детали трагедии
В Лубнах задержали военного в СЗЧ, едва не убившего ножом беременную жену — ему грозит пожизненное.
В Лубнах Полтавской области 39-летний мужчина ножом порезал свою 35-летнюю беременную жену.
Об этом передает Департамент уголовного розыска Нацполиции.
Полицейские рассказали, что поздним вечером получили звонок от жительницы Лубен — исчез 13-летний сын. Вскоре правоохранители мальчика разыскали, повезли домой, но во дворе дома правоохранители нашли его 35-летнюю мать в полусознательном состоянии, с многочисленными ножевыми ранениями.
До приезда «скорой» женщина несколько раз теряла сознание из-за значительной потери крови. Далее пострадавшую передали медикам, которые оперативно доставили женщину в больницу. Также выяснилось, что женщина была беременна. Сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Как оказалось, ранение ей нанес ее муж — 39-летний военнослужащий, самовольно покинувший военную часть (СЗЧ) в мае этого года.
После совершенного злоумышленник скрылся. Но стражи порядка быстро вышли на его след и задержали. Нападающему поставлено в известность о подозрении. Мужчина находится под стражей. За совершенное он может провести за решеткой от 10 до 15 лет или пожизненно.
Ранее сообщалось, что у Харькове 22-летний парень бегал по улице и резал людей.