В Лубнах СЗЧшник жестоко порезал ножом свою беременную жену: детали трагедии

В Лубнах мужчина устроил кровавую расправу над беременной женой

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В Лубнах Полтавской области 39-летний мужчина ножом порезал свою 35-летнюю беременную жену.

Об этом передает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Полицейские рассказали, что поздним вечером получили звонок от жительницы Лубен — исчез 13-летний сын. Вскоре правоохранители мальчика разыскали, повезли домой, но во дворе дома правоохранители нашли его 35-летнюю мать в полусознательном состоянии, с многочисленными ножевыми ранениями.

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До приезда «скорой» женщина несколько раз теряла сознание из-за значительной потери крови. Далее пострадавшую передали медикам, которые оперативно доставили женщину в больницу. Также выяснилось, что женщина была беременна. Сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Как оказалось, ранение ей нанес ее муж — 39-летний военнослужащий, самовольно покинувший военную часть (СЗЧ) в мае этого года.

После совершенного злоумышленник скрылся. Но стражи порядка быстро вышли на его след и задержали. Нападающему поставлено в известность о подозрении. Мужчина находится под стражей. За совершенное он может провести за решеткой от 10 до 15 лет или пожизненно.

Ранее сообщалось, что у Харькове 22-летний парень бегал по улице и резал людей.

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