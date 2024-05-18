В "лучших" советских традициях: оккупанты применяют новый вид пропаганды

Бюджетные учреждения на ВОТ обязали обеспечить явку работников на сеансы "промывания мозгов".
В Кремле снова "вспомнили" советское прошлое и відали очередное указание гауляйтерам на временно оккупированных украинских территориях. В частности, оккупанты приказали удвоить количество кинотеатров и демонстрировать там пропагандистские фильмы.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Эти меры должны прочистить мозги оказавшихся под оккупацией украинцам и расставить "правильные" акценты в их мировосприятии.
"Все, что оправдывает и героизирует беспредел кремлевской террористической верхушки, это максимально используется для искажения сознания граждан. А особенно тех, кто на собственной коже убедился в античеловеческой сущности России", – говорится в сообщении.
По данным Центра национального сопротивления, все бюджетные учреждения на временно оккупированных территориях уже получили указание сгонять своих работников на пересмотр кремлевской пропаганды, чтобы обеспечить полные залы.
Напомним, в Мариуполе российские "психологи" призывают перевоспитывать украинских детей. Россияне продолжают промывать мозги детям на ТОТ, насаждая российскую идентичность.
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