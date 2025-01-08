"В лучших традиция нацистов": Россия на оккупированных территориях уничтожила украинскую литературу

Литературу годами признавали в библиотеках как "экстремистскую".
Российские захватчики на оккупированных территориях уничтожили украинскую литературу в захваченных библиотеках.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.
"На временно оккупированной Херсонщине россияне в лучших традициях нацистов уничтожили украинскую литературу в захваченных библиотеках", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что литературу годами признавали в библиотеках как "экстремистскую".
"Правда "экстремистами" стали классики литературы, учебники по истории, книги о голодоморе, преступлениях коммунистического режима и даже сказки", — отметили в ЦНС.
Кроме того, сообщается, что ответственность за уничтожение литературы взяло на себя так называемое министерство культуры в оккупационной администрации.
"Имена ответственных известны и именно им придется вскоре завершить карьеру из-за непреодолимых обстоятельств", — добавили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне усиливают контроль мобильной связи в отношении украинцев на оккупированных территориях.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях.
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