"В лучших традиция нацистов": Россия на оккупированных территориях уничтожила украинскую литературу

Литературу годами признавали в библиотеках как "экстремистскую".

Российские захватчики на оккупированных территориях уничтожили украинскую литературу в захваченных библиотеках.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

"На временно оккупированной Херсонщине россияне в лучших традициях нацистов уничтожили украинскую литературу в захваченных библиотеках", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что литературу годами признавали в библиотеках как "экстремистскую".

"Правда "экстремистами" стали классики литературы, учебники по истории, книги о голодоморе, преступлениях коммунистического режима и даже сказки", — отметили в ЦНС.

Кроме того, сообщается, что ответственность за уничтожение литературы взяло на себя так называемое министерство культуры в оккупационной администрации.

"Имена ответственных известны и именно им придется вскоре завершить карьеру из-за непреодолимых обстоятельств", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне усиливают контроль мобильной связи в отношении украинцев на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях.

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