В Луцке 16-летнего водителя, сбившего людей на "зебре", отправили в СИЗО

В Луцке 16-летнего водителя, сбившего людей на "зебре", отправили в СИЗО

До этого подросток находился под домашним арестом.

В Луцке суд принял решение взять под стражу 16-летнего Дмитрия Рудюка, влетевшего в толпу людей на пешеходном переходе.

Об этом сообщают "Новости Волыни" со ссылкой на слова пресс-секретаря Волынской областной прокуратуры Наталии Мурахевич.

По информации прокуратуры, во время судебного заседания 10 февраля Дмитрий Рудюк был заключен под стражу прямо из зала суда сроком на 60 суток. Он будет находиться в СИЗО.



Кроме смертельного ДТП, несовершеннолетнему лучанину инкриминируют грабеж и незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, в Луцке несовершеннолетний водитель сбил пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. После этого водитель и его пассажир пытались скрыться с места происшествия, но их задержали очевидцы. Травмы получили шесть человек. 2 января 38-летняя женщина, которой досталось больше всех, скончалась в больнице.

Напомним: