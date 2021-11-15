В Луцке 19-летний парень купил в Интернете фальшивые права и пожаловался в полицию, потому что их не было в "Дії"

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
В Луцке 19-летний парень купил в Интернете фальшивое водительское удостоверение и пожаловался в полицию, потому что приложение "Дія" их не показывало.
Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.
По данным стражей порядка, мужчина приобрел в Интернете за 4 тыс. грн фальшивые права. "Документ" ему переслали по почте. Однако мужчину возмутило то, что "Дія" не отражала удостоверение. Поэтому он обратился в полицию.
Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили фальшивое удостоверение и вызвали следователей.
По этому факту полиция открыла производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
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