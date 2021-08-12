В Луцке 19-летний парень в СИЗО убил мужчину, который зарубил жену и дочь: подробности

В Луцке 19-летний парень в СИЗО убил мужчину, который зарубил жену и дочь: подробности

Между заключенными в СИЗО произошел конфликт, который закончился убийством.

В Луцке в следственном изоляторе 19-летний ранее судимый парень расправился с 62-летним мужчиной, которого подозревали в жестоком убийстве бывшей жены и дочери.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

"Следствие считает, что днем 9 августа 2021 между двумя мужчинами, которые находились в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, приведшие к смерти", — говорится в сообщении.

В убийстве 62-летнего мужчины подозревают 19-летнего жителя одного из сел Ковельского района. Сообщается, что он был ранее судим. Парню уже объявили подозрение по ч.2 ст. 121 УК Украины.

Напомним, в Киеве в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, который топором зарубил свою бывшую жену и дочь.

Новости Украины: в Луцке 62-летний мужчина признался, что зарубил топором свою бывшую жену и дочь

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