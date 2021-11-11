В Луцке 2-летнюю девочку, которую порезала мать, перевели из реанимации

Состояние ребенка стабильное.
В Луцке улучшилось состояние 2-летней девочки, которую порезала собственная мать. Ребенка из реанимации перевели в профильное хирургическое отделение.
Об этом сообщает "Конкурент".
Как рассказал медицинский директор по хирургической работе Волынской детской больницы Игорь Дородных, сейчас состояние девочки стабильное. Рядом с ней находится отец. Также за ребенком ухаживают другие близкие родственники.
"На этом этапе ребенок всем обеспечен. Родственники, возможно, покупают что-то лучшее из медикаментов", – рассказал врач.
По сообщению медиков, пока никаких оперативных вмешательств ребенку проводить не будут.
Напомним, что в Луцке мужчина обнаружил в комнате свою жену и 2-летнюю дочь с ножевыми ранениями. Выяснилось, что женщина пыталась уйти из жизни, прихватив с собой ребенка. Она оставила предсмертную записку.
Читайте также:
- Уколола неизвестное вещество себе и ребенку и оставила записку: в Днепре женщина убила годовалого малыша
- Мама воспитывает сама 8 детей и грибов им не давала: подробности смертельного отравления малышей в Винницкой области
- Убийство годовалого ребенка в Днепре: что уколола мама себе и сыну и как чувствует себя женщина