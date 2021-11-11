В Луцке 2-летнюю девочку, которую порезала мать, перевели из реанимации

В Луцке 2-летнюю девочку, которую порезала мать, перевели из реанимации

Состояние ребенка стабильное.

В Луцке улучшилось состояние 2-летней девочки, которую порезала собственная мать. Ребенка из реанимации перевели в профильное хирургическое отделение.

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Об этом сообщает "Конкурент".

Как рассказал медицинский директор по хирургической работе Волынской детской больницы Игорь Дородных, сейчас состояние девочки стабильное. Рядом с ней находится отец. Также за ребенком ухаживают другие близкие родственники.

"На этом этапе ребенок всем обеспечен. Родственники, возможно, покупают что-то лучшее из медикаментов", – рассказал врач.

По сообщению медиков, пока никаких оперативных вмешательств ребенку проводить не будут.

Напомним, что в Луцке мужчина обнаружил в комнате свою жену и 2-летнюю дочь с ножевыми ранениями. Выяснилось, что женщина пыталась уйти из жизни, прихватив с собой ребенка. Она оставила предсмертную записку.

В Луцке женщина порезала свою 2-летнюю дочь, а затем и себя | Новости Украины

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