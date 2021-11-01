В Луцке 5-летняя девочка сделала сюрприз и трогательно поздравила с днем рождения патрульную: фото

5-летняя девочка рассказала, что она поклонница патрульных.
В Луцке 5-летняя девочка трогательно поздравила с днем рождения патрульную полицейскую.
Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.
Девочку зовут Варвара. Она познакомилась с патрульными в июне 2021 года, когда на Театральной площади Луцка подошла к стражам порядка и рассказала, что она поклонница полиции. Впоследствии копы разместили фото девочки на баннере возле патрульной полиции.
А недавно мать девочки позвонила патрульным и рассказала, что дочь хочет сделать сюрприз своей любимой полицейской Ольге Шмигель, которая праздновала день рождения.
Девочка вместе с мамой пришли на КПП управления, куда после построения вызвали патрульную. Там ее встретила девочка, поздравившая женщину с праздником и подарившая цветы и торт.
"Радуемся такой дружбе девочки и патрульной. Это мотивирует каждого полицейского и придает еще большее желание помогать гражданам", — отметили в полиции.
Напомним, в Киеве подвыпившая женщина избила патрульную.
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